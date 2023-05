Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) erwartet in den kommenden Jahren einen deutlichen Anstieg der globalen Mitteltemperatur. Woran das liegt - und womit in Deutschland zu rechnen ist.

Von Benjamin von Brackel

Das Jahr 2016 setzte einen Rekord, der bis heute gültig ist. Um rund 1,2 Grad Celsius war es 2016 im globalen Jahresschnitt wärmer als zu Beginn der Industrialisierung; keines der folgenden Jahre war heißer. In den kommenden fünf Jahren werde die Erderwärmung aber einen Sprung machen - in bislang unbekannte Temperaturbereiche, erklärt die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in ihrer Prognose für die Jahre 2023 bis 2027. Um 1,1 bis 1,8 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit dürften sich die Jahresmitteltemperaturen in den kommenden fünf Jahren erhöhen. "Der Klimawandel vollzieht sich schrittweise, nicht linear", sagt der Leiter der Analyse Leon Hermanson vom britischen Wetterdienst Met Office.