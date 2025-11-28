Am 18. Dezember 1999 schoss eine Nasa-Trägerrakete den Terra-Satelliten in die Umlaufbahn der Erde. Und mit ihm zwei Kästen mit Goldbeschichtung, die ein wenig an übergroße Rollfüße erinnerten. Diese sogenannten dreikanaligen Radiometer sollten die Veränderungen im Strahlungshaushalt der Erde beobachten und damit auch den großen Unsicherheitsfaktor im Klimawandel: Wolken.