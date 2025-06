Von Benjamin von Brackel

Wie sich der Klimawandel anfühlt, konnten die Menschen in Mittel- und Südeuropa im Sommer des Jahres 2022 erleben: Von der Oberfläche bis tief hinein in den Boden fraß sich die Trockenheit. Die Hälfte aller Italienerinnen und Italiener musste ihr Wasser rationieren; Lkws belieferten mehr als 100 Gemeinden in Frankreich mit Trinkwasser; die Erträge von Mais, Sonnenblumen und Sojabohnen brachen ein; Wälder von Frankreich bis Rumänien brannten. Und auf Po und Rhein konnten aufgrund der niedrigen Pegelstände weniger Schiffe fahren als üblich, was den Transport von Kohle und Öl behinderte.