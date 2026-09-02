Ein UN-Bericht erkennt erstmals an, dass sich die Welt in wenigen Jahren um mehr als 1,5 Grad Celsius erwärmt haben wird. Und empfiehlt, sich dem Pariser Klimaziel nun „von oben“ zu nähern. Aber wie soll das gehen?

Was war das bloß für ein Sommer. Im Norden Londons fiel 39 Tage lang kein Regen. In Frankreich brannten die Wälder, landesweit war eine doppelt so große Fläche betroffen wie im vormaligen Rekordjahr 2022. In Belgien verkohlte ein Großteil des größten Naturschutzgebietes, das Hohe Venn. Und in Deutschland sackten die Flusspegel ab und es wurde schon im Juni so heiß wie nie zuvor gemessen: 41,8 Grad in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt.