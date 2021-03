Von Christoph von Eichhorn

Die gute Nachricht zuerst: In 64 Staaten sind die Kohlendioxidemissionen gefallen, seit der Pariser Klimavertrag 2015 verabschiedet wurde. Die weniger gute: In 150 Ländern, und damit in der großen Mehrheit der Staaten, sind die Emissionen bis 2019 weiter angestiegen, und damit auch der globale CO₂-Ausstoß, auch wenn er bis zum Beginn der Corona-Pandemie langsamer gewachsen ist als zuvor. Doch von den anvisierten Klimazielen ist die Welt noch deutlich entfernt.

So berichten es Wissenschaftler unter anderem der Universitäten East Anglia und Stanford sowie des Global Carbon Projects im Fachmagazin Nature Climate Change. Verglichen wurde dabei der Zeitraum 2016 bis 2019 mit den fünf Jahren davor. Es handele sich um die erste globale Bilanz seit dem historischen Klimaabkommen, und sie fällt gemischt aus.

So sanken in allen Staaten, denen eine Reduktion gelang, bis Ende 2019 die Emissionen zusammen im Schnitt um 160 Millionen Tonnen pro Jahr. Darunter sind 25 von 36 Staaten mit hohem Einkommen, etwa Deutschland, die USA und Großbritannien. Um die Erderwärmung bis zum Jahr 2100 auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, müsste der Treibhausgasausstoß jedoch jedes Jahr um ein bis zwei Milliarden Tonnen sinken, schreiben die Autoren.

Die Corona-Pandemie zeigt die Größenordnung, die beim Klimaschutz permanent nötig ist

Gestiegen sind die Emissionen im Zeitraum 2016 bis 2019 besonders stark in der Ländergruppe mit mittlerem Einkommen, zu denen etwa China oder Indonesien zählen. Diese 99 Staaten sind mittlerweile für 51 Prozent des weltweiten Treibhausgasausstoßes verantwortlich, auf sie kommt es beim Klimaschutz also besonders an. Aber innerhalb dieser Gruppe ist das Bild gemischt: 30 der Staaten gelang es, die Emissionen zu reduzieren, etwa Mexiko (minus 1,3 Prozent pro Jahr), Uruguay (minus 3,2 Prozent) und Singapur (minus 4,8 Prozent). Vor allem habe sich das Wachstum des Treibhausgasausstoßes in den Staaten mit mittlerem Einkommen seit 2005 deutlich verlangsamt, heben die Wissenschaftler hervor.

Ohnehin ändert sich die Lage dramatisch, wenn man auch das Jahr 2020 betrachtet. Die Pandemie und mit ihr verbundene Einschränkungen beim Reisen sowie eine gebremste Weltwirtschaft ließen die CO₂-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe im vergangenen Jahr um sieben Prozent einbrechen, ein historischer Einschnitt. Das illustriere die Größenordnung der Maßnahmen, die nötig seien, um dem Klimawandel zu begegnen, so die Autoren. Doch ist diese Reduktion von Dauer? "Die Emissionen lagen 2020 niedriger, weil die fossile Infrastruktur weniger genutzt wurde, nicht weil sie stillgelegt wurde", sagt Mitautor Glen Peters vom Zentrum für internationale Klimaforschung (Cicero) in Oslo laut einer Pressemitteilung. Sobald die Infrastruktur wieder in Betrieb sei, bestehe ein großes Risiko für einen Rebound der Emissionen. Ähnliches habe man nach der Finanzkrise von 2009 beobachtet.

Für sich betrachtet würden die Maßnahmen gegen Covid-19 daher zu keiner dauerhaften Senkung der CO₂-Emissionen führen, heißt es in der Studie. Es komme nun darauf an, die Rettungspakete zur Wiederbelebung der Wirtschaft mit den Klimazielen in Einklang zu bringen. "Ökonomische Anreize auf nationaler Ebene könnten den Pfad der globalen Emissionen bald verändern, wenn die Investitionen in grüne Infrastruktur fließen", schreiben die Forscher. Der Zeitpunkt sei günstig. So biete sich etwa an, Städte fahrrad- und fußgängerfreundlicher zu gestalten, E-Mobilität und regionalen Tourismus zu fördern sowie die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation zu nutzen.

Zwar würde momentan noch der überwältigende Anteil des Gelds in fossile Infrastruktur investiert, allerdings mache sich die Klimagesetzgebung schon positiv bemerkbar. Mehr als 2000 Klimagesetze und Regelwerke gibt es derzeit weltweit laut einer Datenbank der London School of Economics and Political Science (LSE). Laut einer Studie des LSE-Forschers Shaikh Eskander von 2020 spielen diese Gesetze eine entscheidende Rolle für die Reduktion der Treibhausgase. Von 1999 bis 2016 hätten die bestehenden Gesetze rund 38 Milliarden Tonnen CO₂ verhindert, das ist mehr als der gesamte weltweite Ausstoß eines Jahres. In Staaten, in denen die Emissionen vergleichsweise stark gesunken sind, gelang dies laut einer Analyse von 2019 vor allem dadurch, dass erneuerbare Energien wie Solar- und Windstrom fossile Energieträger wie Kohle ersetzten. Auch sank in diesen Ländern der Energieverbrauch häufig insgesamt.