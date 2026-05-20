Es klingt erstmal wie ein Witz: US-Präsident Donald Trump, der sich nicht um den Klimawandel schert und die Klimaforschung im eigenen Land demontiert, schaltet sich in eine wissenschaftliche Debatte um Emissionsszenarien namens RCP8.5 und SSP5-8.5 ein. Bis vor wenigen Tagen dürften diese noch vor allem Klimaforschern ein Begriff gewesen sein. Sie beschreiben eine sich drastisch erhitzende Welt bei stark zunehmenden Treibhausgas-Emissionen. Nun sollen sie aussortiert werden, was kein ungewöhnlicher Vorgang ist. Aber nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland schlagen die Wellen hoch: Am Mittwoch hielt der Bundestag auf Antrag der AfD eine Aktuelle Stunde dazu ab. Warum all der Wirbel?