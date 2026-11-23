Die Bombe verbirgt sich auf der fünften Seite. Unter dem Punkt „konkrete Lösungen“ ruft der finale Entwurf der Abschlusserklärung der Klimakonferenz in Antalya die Welt dazu auf, den Einsatz von „Carbon Capture, Utilization and Storage“ (CCUS) hochzufahren. Alle Akteure inklusive der Industrie sollten die Entwicklung dieser Technologie vorantreiben, als Teil einer „kollektiven globalen Bestrebung“.
Umstrittene TechnologieHat die Speicherung von Kohlendioxid die Klimakonferenz scheitern lassen?
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Die Abschlusserklärung erwähnt die CCUS-Technologie prominent. Kritiker sehen darin einen Versuch, fossile Rohstoffe zu retten. Worum es in dem Streit geht.
Von Christoph von Eichhorn und Julia Celine Korb
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