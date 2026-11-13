Luftballons sind auf Feiern meistens eher Staffage. In Ruanda war ein Ballon in diesem Jahr jedoch selbst Anlass zum Feiern. So eröffnete der afrikanische Staat im Juni seine erste Wetterstation für die obere Atmosphäre. Zweimal am Tag steigen von der Stadt Huye nun Wetterballons bis auf 40 Kilometer Höhe auf, messen Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten bis hoch in die Stratosphäre.
Klimakonferenz in AntalyaWie fehlende Wetterdaten Europa verwundbar machen
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In weiten Teilen der Welt gibt es kaum Wetterstationen, die Trump-Regierung droht mit zusätzlichen Kürzungen. Auf der Klimakonferenz schlagen Meteorologen Alarm: Das System wackelt.
Von Christoph von Eichhorn, Antalya
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