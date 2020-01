Wie groß ist die Gefahr durch den Klimawandel wirklich? Und wie sollten Wissenschaftler (oder andere interessierte Menschen) sie kommunizieren? Darüber ist in dieser Woche ein ungewöhnlich heftiger Expertenstreit entbrannt. Ausgelöst wurde er durch einen Kommentar der renommierten Klimaforscher Zeke Hausfather und Glen Peters in Nature.

Die beiden argumentieren darin, dass ein wichtiges Klimaszenario mit dem kryptischen Namen RCP8.5 falsch dargestellt werde. Tatsächlich gilt es oft als die "Weiter-so"-Option, wenn die Welt im Klimaschutz nicht mehr als bisher tut. In diesem Szenario nimmt die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre durch ungebremste Emissionen immer schneller zu, sodass bis 2100 ein Temperaturanstieg von rund fünf Grad Celsius droht.

Auf das Beste hoffen, auf das Schlimmste gefasst sein

Das aber, schreiben Hausfather und Peters, sei komplett irreführend: Das Szenario habe mit "Weiter so" nichts zu tun, sondern würde aus heutiger Sicht einer Rolle rückwärts entsprechen. Der Kohleverbrauch, seit 2013 fast konstant, müsse sich verfünffachen, trotz enorm gesunkener Kosten für erneuerbare Energien. Und das sei doch sehr unwahrscheinlich. Setze man hingegen die aktuellen Trends fort, komme man eher bei etwa drei Grad Erwärmung heraus - auch katastrophal, aber doch eine ganz andere Hausnummer.

Für diese Einschätzung aber wurden die beiden Autoren heftig kritisiert. Manche Experten verwiesen darauf, dass RCP8.5 ein Szenario der CO₂-Konzentration sei. Sicher ist es eher abwegig, dass der CO₂-Ausstoß derart zunimmt. Was aber, wenn - wie jetzt in Australien - zu den fossilen Emissionen eines Jahres das Doppelte aus Bränden hinzukommt? Oder wenn die Erde unerwartet empfindlich auf das Klimagas reagiert? So unwahrscheinlich ist ein Extremausgang bei so vielen Unsicherheiten nicht.

Bleibt also die Frage, wie man mit Worst-Case-Szenarien wie RCP8.5 umgehen sollte. Muss man stets vor dem Schlimmsten warnen? Die Folge sind Horrorprognosen wie das umstrittene Buch "Die unbewohnbare Erde" von David Wallace-Wells, und vor Angst erstarrte Menschen, die fest an den baldigen Untergang der Zivilisation glauben - wofür es wenig Anlass gibt. Andererseits: Wenn Hausfather und Peters betonen, dass es eher glimpflicher ausgehen dürfte, steht zu befürchten, dass Menschen dies als Rechtfertigung für fatales Nichtstun missbrauchen.

Letztlich muss jeder für sich entscheiden, welchen Stellenwert er dem Extremfall in seinem Denken einräumt. Für die Gesellschaft aber gilt wie immer: Auf das Beste hoffen, auf das Schlimmste gefasst sein. Und alles, wirklich alles tun, damit das eine eintritt und das andere nicht.