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KlimawandelKlimabericht: Forscher befürchten „massive Temperaturveränderung“

Lesezeit: 4 Min.

Eisberg vor Island: Vor allem die Ozeane haben in den vergangenen Jahren viel Wärme aufgenommen.
Eisberg vor Island: Vor allem die Ozeane haben in den vergangenen Jahren viel Wärme aufgenommen. IMAGO/Cavan Images/IMAGO/Cavan Images

Ein Zwischen-Klimareport konstatiert eine Beschleunigung diverser Erwärmungsindikatoren. Vor allem einer davon könnte darauf hindeuten, dass eine weitere Eskalation bevorsteht. Und doch gibt es auch eine gute Nachricht.

Von Benjamin von Brackel

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Wer mindestens 35 Jahre alt ist, dem bezahlen Krankenkassen alle drei Jahre einen medizinischen Check-up. Und wer außerdem Risikofaktoren mitbringt, kann die Rundum-Kontrolle noch häufiger in Anspruch nehmen.

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