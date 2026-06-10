Wer mindestens 35 Jahre alt ist, dem bezahlen Krankenkassen alle drei Jahre einen medizinischen Check-up. Und wer außerdem Risikofaktoren mitbringt, kann die Rundum-Kontrolle noch häufiger in Anspruch nehmen.
KlimawandelKlimabericht: Forscher befürchten „massive Temperaturveränderung“
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Ein Zwischen-Klimareport konstatiert eine Beschleunigung diverser Erwärmungsindikatoren. Vor allem einer davon könnte darauf hindeuten, dass eine weitere Eskalation bevorsteht. Und doch gibt es auch eine gute Nachricht.
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