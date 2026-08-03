Ein schattiges Plätzchen im Grünen, ein klimatisiertes Kino, eine kühle Kirche: Hier lässt es sich an heißen Tagen gut aushalten. In den eigenen vier Wänden ist Hitze dagegen oft nur schwer erträglich. Wer nachts die Fenster öffnet oder den Ventilator laufen lässt, verschafft sich bestenfalls leichte Linderung. Mit der globalen Erhitzung wird das mehr und mehr zum Problem. Auch weil hohe Temperaturen für viele Menschen ein Gesundheitsrisiko bedeuten: Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass in diesem Sommer bis zum Ende Juli bereits fast 10 000 Menschen hitzebedingt gestorben sind.