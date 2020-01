Bremen (dpa/lni) - Ein internationales Wissenschaftlerteam ist mit einem Bohrschiff in den Südpazifik aufgebrochen, um dort die Umstände eines sprunghaften Temperaturanstiegs auf der Erde vor 56 Millionen Jahren zu erforschen. Die Gruppe startete von Fidschi aus und steht unter Leitung der Geologinnen Ursula Röhl vom Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen (Marum) und Debbie Thomas von der Texas A&M University (USA).

Ziel der Expedition ist eine Bohrstelle südlich Neuseelands, an der bereits 1973 gebohrt wurde, wie das Marum am Montag mitteilte. Allerdings seien damals die Proben mit einem nach heutigen Stand veralteten Verfahren in einer Tiefe von 450 Metern entnommen worden. Diesmal wollen die Forscher 670 Meter in den Meeresboden bohren und einen zusammenhängenden Kern entnehmen, durch den dann das genaue Alter der Sedimentablagerungen etwa anhand von Mikrofossilien bestimmt werden soll.

"Die Sedimente, die wir gewinnen, werden kritische Daten zu Meerestemperaturen und Kohlenstoffkreislauf für den Südwestpazifik liefern; diese neuen Erkenntnisse werden zu großen Fortschritten in unserem Verständnis der Klimadynamik während der Warmzeiten führen", erläuterte Geologin Thomas. An Bord sind Forscher aus zwölf Ländern. Aus Deutschland sind auch Wissenschaftler aus Kiel, Heidelberg und Frankfurt am Main dabei.