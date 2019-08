Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen will mit einem Zehn-Punkte-Plan dem dürregeplagten Wald helfen. Durch die Trockenheit 2018 und 2019 sterben nicht nur Nadelbäume wie die Fichte, sondern auch Buchen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, wie die Staatskanzlei mitteilte. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) stellen heute in Wiesbaden Einzelheiten des Hilfskonzepts vor. Das Paket sehe unter anderem Maßnahmen zur Aufforstung, eine stärkere Förderung von Waldbesitzern sowie die Etablierung eines klimastabilen Mischwaldes vor.