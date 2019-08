Stuttgart (dpa/lsw) - Eine mögliche Senkung der Mehrwertsteuer für die Bahn muss sich nach den Worten des CDU-Politikers Andreas Jung in der Preisstruktur für die Fahrgäste niederschlagen. Die Entlastung müsse in vollem Umfang an den Kunden weitergegeben werden, sagte der Unions-Fraktionsvize im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur. "Das muss sich in den Tickets niederschlagen."