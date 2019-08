Potsdam (dpa/bb) - Der Potsdamer Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber schließt ein Ministeramt nach der Landtagswahl in Brandenburg nicht aus. Die Zeiten seien außergewöhnlich. "Da kommt man dann auch als emeritierter Professor ins Grübeln, ob man nicht selbst in die politische Bütt steigen sollte, um das endlich umzusetzen helfen, was die Wissenschaft immer dringlicher empfiehlt", sagte der 69-Jährige den "Potsdamer Neusten Nachrichten". Unabhängig davon sei er bereit, die demokratischen Parteien nach der Wahl am 1. September zur Bewältigung der Klimakrise zu beraten.