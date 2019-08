Plymouth (dpa) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hält Kreativität für ihr Erfolgsrezept. "Am Anfang hat man meine Stimme nicht gehört. Ich habe es weiter versucht, bis ich meinen Weg gefunden hatte, damit man mir zuhört. Man muss kreativ sein", sagte die 16-Jährige am Mittwoch kurz vor Beginn ihrer Atlantikreise im britischen Plymouth. Gegen 17.00 Uhr (MESZ) wollte sie mit einer Hochseejacht von dort aus nach New York in See stechen.