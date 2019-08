Stockholm (dpa/lni) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist auf ihrer Segelreise über den Atlantik nicht mehr weit von ihrem Zielort New York entfernt. Der Live-Ortung des Bootes zufolge befand sich die Rennjacht "Malizia" mit Thunberg an Bord am Dienstagnachmittag noch knapp 170 Seemeilen (weniger als 320 Kilometer) Luftlinie östlich der US-Metropole. Das Team rechnete zu diesem Zeitpunkt nach dpa-Informationen mit einer Ankunft in der North Cove Marina in Manhattan am Mittwochnachmittag New Yorker Zeit - in Deutschland wäre das dann zwischen 20.00 und 23.00 Uhr.