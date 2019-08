München (dpa/lby) - Die Landtags-Grünen fordern eine Änderung bei der bundesweit strengsten Abstandsregel für Windkrafträder in Bayern. "Wenn das 10H-Abstandsgesetz für Windkraftanlagen bleibt, sind die Pläne des CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder für 100 Windräder in den Staatsforsten nur eine Luftnummer", sagte der forstpolitische Sprecher der Landtag-Grünen, Hans Urban, am Donnerstag in München. "Die 10H-Regel wirkt sich vor allem in Kombination mit naturschutzfachlichen Gegebenheiten erschwerend auf die Standortsuche aus", erläuterte Urban.