Berlin/New York (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel ist am Sonntag zum UN-Klimagipfel nach New York geflogen. Drei Tage nach den heftig kritisierten Beschlüssen der großen Koalition für mehr Klimaschutz will die Kanzlerin den Staats- und Regierungschefs an diesem Montag die deutsche Strategie vorstellen. Ob Merkel in New York auch US-Präsident Donald Trump oder die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg treffen wird, galt als offen.