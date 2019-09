Mainz (dpa/lrs) - Der Stadtrat von Mainz hat den Klimanotstand für die Landeshauptstadt beschlossen - wie bereits Dutzende Städte in Deutschland zuvor. Das teilte ein Sprecher der rheinland-pfälzischen Kommune am Mittwoch mit. Ein gemeinsamer Ergänzungsantrag von Abgeordneten mehreren Parteien sei mit breiter Mehrheit angenommen worden. In dem Antrag heißt es unter anderem, die Verwaltung solle prüfen, wie durch Anwendung des Baurechts oder Satzungen das Erreichen der Klimaschutzziele verbessert werden kann. Als Beispiel wird die Nutzung erneuerbarer Energien genannt. In Rheinland-Pfalz hatten auch Landau, Speyer und Trier den Klimanotstand beschlossen.