Lübeck (dpa/lno) - Auch in Lübeck haben sich am Freitag mehrere tausend Menschen an einer Klimaschutzdemonstration beteiligt. Die Polizei sprach von 4000 Demonstranten, die von der Musik- und Kongresshalle aus durch die Innenstadt zogen. Am Sportplatz "Buniamshof" schlossen sich weitere Schüler an, die dort am Staffeltag der Lübecker Schulen teilgenommen hatten. Zwischenfälle gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht. Zu der Demonstration hatte die Lübecker Gruppe von Fridays for Future aufgerufen. Sie sollte um 16 Uhr mit einer Abschlusskundgebung an der Musik-und Kongresshalle zu Ende gehen.