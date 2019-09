Leipzig (dpa/sn) - Tausende Menschen werden heute in ganz Sachsen zum globalen Klimastreik erwartet. Die Bewegung Fridays for Future ruft in etwa einem Dutzend Städten zu Protesten auf, wie die Veranstalter mitteilten. In Leipzig ist laut Ordnungsamt ein Aufzug mit etwa 10 000 Teilnehmern angemeldet. Zudem sollen Musiker wie Bodo Wartke und Sarah Lesch auftreten. In Dresden findet nach Angaben der Stadt eine Demonstration mit bis zu 4500 Menschen statt, in Chemnitz wird mit insgesamt etwa 650 Teilnehmern gerechnet. Auch in Zwickau, Plauen, Marienberg, Döbeln, Freiberg, Zittau, Görlitz, Delitzsch und Grimma soll es Aktionen geben.

Laut Fridays for Future sind explizit nicht nur Schüler, sondern alle Generationen zum Streik aufgerufen. Der Ankündigung nach beteiligen sich unter anderem die Gruppen "Parents4Future", "Artists4Future" und "Health4Future". Der Streik findet im Vorfeld des UN-Klimagipfels in New York statt. Weltweit sind Tausende Veranstaltungen geplant.