Groitzsch (dpa) - Kohle-Gegner haben erneut einen Bagger des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain in der Nähe von Leipzig besetzt. Mehrere Menschen seien am Dienstagmorgen auf das Gerät geklettert, sagte ein Sprecher des Energiekonzerns Mibrag. Das Unternehmen rief demnach die Polizei. Die Beamten beendeten die Aktion und nahmen zehn Menschen in Gewahrsam, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie seien in die Direktion nach Leipzig gebracht worden, um die Identität der Beteiligten festzustellen.