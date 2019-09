Veranstalter: 70 000 bei Fridays for Future-Demo in Köln

Köln (dpa/lnw) - An der Klima-Demo von Fridays for Future in Köln haben sich am Freitag nach Angaben der Veranstalter 70 000 Menschen beteiligt. "Das ist schon sehr krass. Damit haben wir nicht gerechnet", sagte Fridays for Future-Sprecherin Leonie Bremer der dpa. Die Kölner Polizei bestätigte diese Zahl jedoch nicht. Angemeldet waren 20 000 Teilnehmer.

Auch in anderen Städten übertrafen die Teilnehmerzahlen die Erwartungen: In Düsseldorf und Münster gingen nach Angaben der Veranstalter am Freitag jeweils 20 000 Menschen für das Klima auf die Straße, in Bonn 15 000 Menschen.

Das Bündnis Fridays for Future hat diesmal nicht nur Schüler und Studenten, sondern auch Arbeitnehmer aufgerufen, sich zu beteiligen. Gewerkschaften, Kirchen, Umweltorganisationen, Stadtverwaltungen und zahlreiche andere Organisationen unterstützen diesen Aufruf.