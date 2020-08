Von Sören Müller-Hansen und Julian Rodemann

Vor ziemlich genau einem Jahr stellte das Forsa-Institut fest, dass die Deutschen im Klimawandel das drängendste politische Problem sehen. Zu diesem Zeitpunkt steuerten die Streiks der "Fridays for Future"-Bewegung auf ihren Höhenpunkt zu. Wenige Wochen später - am 20. September 2019 - gingen weltweit mehrere Millionen Menschen für das Klima auf die Straßen. Schüler reckten in fast allen großen deutschen Städten bunte Plakate in die Luft, flankiert von Eltern und Lehrerinnen.