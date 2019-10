Kiel (dpa/lno) - Mit einem Laternenumzug haben am Freitagabend mehrere Hundert Menschen in Kiel für mehr Klimaschutz demonstriert. An dem friedlichen Protest hätten sich rund 350 Menschen beteiligt, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Während des Demonstrationszugs vom Stadtteil Gaarden zum Schützenpark kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Route verlief auch über den viel befahrenen Theodor-Heuss-Ring, an dem ein Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge droht. Die Verkehrsachse musste deshalb vorübergehend in Fahrtrichtung der Autobahn voll gesperrt werden. Dort hatte es wegen einer großen Klimademonstration bereits im September eine vorübergehende Sperrung gegeben. An der Demonstration nahmen damals laut Polizei etwa 10 000 bis 15 000 Menschen teil.