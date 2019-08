Kiel (dpa) - Rund 15 000 Hektar zusätzlicher Wald soll nach dem Willen der CDU-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein in den kommenden zehn Jahren aus Gründen des Klimaschutzes neu entstehen. "Die Forderung nach zwölf Prozent Waldfläche in Schleswig-Holstein darf nicht länger ein bloßes Lippenbekenntnis bleiben", sagte Fraktionschef Tobias Koch am Dienstag. Die Kosten allein für Aufforsten und Pflege bezifferte er mit 150 Millionen Euro. Auf einem Waldgipfel am 11. September im Kieler Landeshaus wollen die Abgeordneten mit Verbänden und Betroffenen darüber beraten, wo und wie neuer Wald entstehen kann.