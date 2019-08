Kassel (dpa/lhe) - Nach starken Waldschäden durch Stürme, Hitze, Dürre und Schädlinge will der Landesbetrieb Hessen Forst mit massiven Aufforstungen beginnen. "In diesem Herbst gehen wir in die Offensive, aber nur wenn die Bodenfeuchte das erlaubt", sagte André Schulenberg, Sprecher von Hessen Forst am Freitag in Kassel. Dafür seien mehr als 20 Millionen neue Bäume nötig. Dafür werde man in den nächsten fünf bis zehn Jahren 80 Millionen Euro brauchen.