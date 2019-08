Cottbus/ Jänschwalde (dpa/bb) - Mit dem vorläufigen Stopp des Tagebaus Jänschwalde durch eine Gerichtsentscheidung sieht die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) Hunderte Arbeitsplätze in Gefahr. Derzeit werde mit dem Betreiber Leag über Lösungen verhandelt, wie die Folgen für die Betroffenen abgemildert werden könnten, erklärte Oliver Heinrich, Leiter des IG-BCE-Landesbezirks Nordost, am Freitag. Darunter seien der Abbau von Überstunden und der Einsatz an anderen Standorten, um die Kraftwerkversorgung aus anderen Tagebauen sicherzustellen. In dem Tagebau arbeiten laut Betriebsrat etwa 700 Menschen, das nahe Kraftwerk Jänschwalde hat 1000 Mitarbeiter.

Die Gewerkschaft kündigte zudem an, mit Aktionen und Mahnwachen auf die Sorgen der Beschäftigten aufmerksam machen zu wollen. "Wer eine sozial verantwortliche und wirtschaftlich vernünftige Energiewende will, darf nicht zulassen, dass einzelne ihre einseitigen politischen Ziele über Gerichte herbeiklagen", erklärte Heinrich.

Hintergrund ist eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gemeinsam mit der Grünen Liga gegen den Hauptbetriebsplan des Tagebaus für das Jahr 2019. Die Umweltschützer befürchten, dass Filterbrunnen im Bereich des Tagebaus besonders geschützte Gebiete wie Moore gefährden. Das Landesbergamt hätte als Voraussetzung für den Weiterbetrieb bis zum 31. August eine zusätzliche Umweltverträglichkeitsprüfung, eine sogenannte FFH-Verträglichkeitsprüfung der Leag, vorliegen haben müssen.

"Die Verantwortung für den Stillstand des Tagebaus liegt ganz klar bei der Genehmigungsbehörde und beim Betreiber", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner der Deutschen Presse-Agentur.

Das Verwaltungsgericht Cottbus hatte am Freitag entschieden, dass dem Betreiber Leag keine längere Fristverlängerung für eine FFH-Verträglichkeitsprüfung als Voraussetzung für den Weiterbetrieb gewährt wird. Damit wird der Braunkohleabbau im Tagebau Jänschwalde vom 1. September an vorläufig gestoppt.