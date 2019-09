Hannover (dpa/lni) - Als einen Meilenstein für den Klimaschutz und einen großen Schritt nach vorne hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) das Klimapaket der Bundesregierung bezeichnet. "Dieses Programm trägt in weiten Zügen die Handschrift der SPD", sagte Weil am Freitag in Hannover. "Für Niedersachsen ist das Programm in vielen Bereichen eine echte Chance, das Klimaschutzland Nr. 1 zu werden." Es sei gut, dass der Ausbau der Windenergie auf See nun weitergehe, wobei noch offen sei, wie die Windenergie an Land ausgebaut werden soll.

"Hier besteht hoher Zeitdruck, bevor in Norddeutschland noch mehr Arbeitsplätze in dieser Industrie wegfallen", sagte Weil. Schon jetzt drohe ein Fadenriss, der Neubau von Onshore-Windanlagen sei zwischenzeitlich fast zum Erliegen gekommen. "Wir werden deswegen intensiv auf eine Konkretisierung dieses wichtigen Handlungsfeldes dringen."