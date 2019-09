Hamburg (dpa/lno) - Mehr als 20 000 Menschen sind am Freitag in Hamburg dem Aufruf zum globalen Klimastreik gefolgt. Die Polizei sprach kurz nach Beginn einer Kundgebung von Fridays for Future am Jungfernstieg von weiterem Zulauf. Erwartet wurden bis zu 30 000 Teilnehmer. Unterstützt wird die Jugendbewegung von Gewerkschaften, Kirchen, Umweltverbänden, Menschenrechts- und Friedensorganisationen.

Der Verlauf sei absolut friedlich, sagte ein Polizeisprecher. Die vom Verfassungsschutz beobachtete Interventionistische Linke hatte "Verkehrsblockaden und radikale Aktionen" am Rande des Klimastreiks angekündigt.

Fridays-for-Future-Mitglieder forderten die Politik auf, wirksame Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung zu ergreifen. Zwar hätten die Schulstreiks und Aktionen dazu geführt, dass der Klimaschutz mittlerweile in aller Munde sei. "Und trotzdem warten wir darauf, dass auf das ganze Gelaber auch mal Handeln folgt", sagte eine Rednerin.