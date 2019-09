Linke: Bürgerschaft soll Klimanotstand in Hamburg erklären

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Bürgerschaft soll nach dem Willen der Linken den Klimanotstand in der Hansestadt ausrufen. "Der Klimanotstand ist real. Wer dies nicht anerkennt, wird die Umsetzung der Klimaziele niemals ernsthaft angehen", erklärte der umweltpolitische Sprecher der Linksfraktion, Stephan Jersch, am Sonntag. Ein Sonderausschuss der Bürgerschaft und ein Expertengremium sollen dem Antrag zufolge künftig jede behördliche Maßnahme auf deren Auswirkung auf die Klimaziele beurteilen. Bis 2035 müsse Hamburg die "Klimaneutralität" erreichen.

Die Ausrufung eines sogenannten Klimanotstandes durch Parlamente bedeutet, dass der Staat verpflichtet wird, der Bekämpfung der globalen Erwärmung Vorrang einzuräumen. Allerdings gab es in der Vergangenheit auch Kritik an dem Begriff - etwa vom Städtetagspräsident in Baden-Württemberg, der auf die rechtliche Dimension verwies, die sich mit einem echten Notstand verbinde.

Nach Auffassung der Linken soll die Schuldenbremse in Hamburg bei der Bekämpfung der Erderwärmung keine Rolle mehr spielen. Sämtliche Investitionen dürften nicht mehr unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen. "Die leichtfertig von breiter Bürgerschaftsmehrheit in unsere Landesverfassung geschriebene Schuldenbremse entpuppt sich als Zukunftsinvestitionsbremse", heißt es in dem Antrag.

Bisher freiwillige Klimaschutzmaßnahmen seien "gegebenenfalls ordnungspolitisch auszugestalten", also verpflichtend zu machen. Sogenannte Bürgerforen sollen Vorschläge für weitere klimapolitische Maßnahmen erarbeiten. Diese Gremien sollen in den sieben Bezirken entsprechend einem repräsentativen Querschnitt des jeweiligen Gebietes eingerichtet werden.

Am 2. Mai hatte die Stadt Konstanz am Bodensee als erste deutsche Kommune den Klimanotstand ausgerufen. Seitdem sind Dutzende Städte dem Beispiel gefolgt, darunter Köln, Düsseldorf, Saarbrücken und Karlsruhe. Im Schleswig-Holstein gilt der Notstand in Bad Segeberg, Kiel und Lübeck.