Pödelwitz (dpa/sn) - Beim zweiten Klimacamp in Pödelwitz (Landkreis Leipzig) wollen Umweltaktivisten in der kommenden Woche Konzepte für eine ökologisch gerechte Gesellschaft entwickeln. Am Samstag reisten mehr als 200 Menschen an, sagte Nina Beck, Sprecherin des Camps. Insgesamt rechneten die Veranstalter bis zum 12. August mit etwa 1000 Teilnehmern. Mehr als 100 Workshops und Diskussionen seien geplant. Zeitgleich zum Klimacamp gibt es auch eine Sommerschule zum Thema "Degrowth" (Postwachstum).