Pödelwitz (dpa/sn) - Gemeinsam gegen den Braunkohleabbau: Während des zweiten Klimacamps in Pödelwitz (Landkreis Leipzig) haben am Sonntag etwa 750 Menschen ein Dorffest gefeiert. Etwa 100 Gäste seien aus der Region angereist, sagte Nina Beck, Sprecherin des Camps. Das Dorffest sei ein Höhepunkt des Treffens, das am Samstag begann. Etwa 650 Interessierte hätten bis zum Sonntag am Umweltkongress teilgenommen, so die Veranstalter.