Das Eis schmilzt und schmilzt: Das deutsche Forschungsschiff Polarstern am 30. Juni 2020 bei der "Mosaic"-Expedition in die Arktis.

Von Benjamin von Brackel

In einem sowieso schon sehr heißen Jahrzehnt ragt das Jahr 2020 noch einmal heraus: So hohe Temperaturen waren in einem Jahr in Europa noch nie gemessen worden, heißt es im neuen Klimabericht des EU-Satellitenprogramms "Copernicus". Um mindestens 0,4 Grad Celsius übersteigt das vergangene Jahr die fünf nächstwärmeren Jahre, die allesamt in die vergangene Dekade fallen. Im Vergleich zur Referenzperiode von 1981-2010 war 2020 in Europa 1,6 Grad zu warm.