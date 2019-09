Trotz Feiertags Beteiligung an Klimaprotesten in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Trotz des Feiertags in Thüringen haben sich am Freitag Hunderte Menschen in mehreren Städten an den Klimaprotesten beteiligt. In Erfurt versammelten sich nach Einschätzung der Polizei mehr als 500 Demonstranten in der Innenstadt. Gekommen waren nicht nur Schüler und Jugendliche, sondern auch viele Familien und ältere Menschen. Sie trugen Plakaten wie "Kurzstreckenflüge nur noch für Insekten" oder Sonnenblumen mit sich.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte angesichts der Resonanz des Klimaprotestes in Erfurt zum Feiertag: "Der Vorwurf, dass die Fridays for Future nur auf die Straße gehen, um nicht zur Schule zu müssen, ist eindeutig widerlegt." Es sei gut, wenn die junge Generation so Druck mache und sich einmische.

Demonstrationen gab es unter anderem auch in Altenburg, Gotha und Suhl. Vielerorts läuteten als Ausdruck des Engagements für mehr Klimaschutz die Kirchenglocken. Einige Kirchengemeinden organisierten zusätzlich Friedensgebete und Andachten.