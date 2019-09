Erfurt (dpa/th) - Der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer hat zur Teilnahme am globalen Klimastreik an diesem Freitag aufgerufen. Er empfahl den Kirchengemeinden in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg, als Ausdruck des Engagements für mehr Klimaschutz ab fünf vor zwölf die Glocken zu läuten. "Für uns Christen ist eine wichtige Aufgabe, Gottes Schöpfung zu bewahren", erklärte Kramer am Mittwoch. Einige Kirchengemeinden organisierten zusätzlich Friedensgebete und Andachten.

Weltweit haben Schülerinnen und Schüler für diesen Freitag zum Klimastreik aufgerufen. In Deutschland sind bislang mehr als 500 Demonstrationen für eine Zukunft ohne Klimakrise geplant. Der Aufruf richtet sich auch an Erwachsene. "Die Jugendlichen nehmen die Erwachsenen und deren politische Beschlüsse ernst, indem sie auf Vertragstreue bestehen", sagte der Landesbischof. Es reiche nicht, von Politikern Lösungen zu erwarten, sondern jeder sei gefordert, einen umweltverträglichen Lebensstil zu führen.

In Thüringen sind laut Polizei am Freitag in acht Städten Demonstrationen angemeldet worden. Dazu werden bis zu 2000 Teilnehmer erwartet. Die größten Demos der Bewegung Fridays for Future soll es in Erfurt und Jena geben. Aber auch in Altenburg, Gera, Greiz, Suhl, Nordhausen und Weimar sind Veranstaltungen geplant.

Die Mitarbeiter der in Eisenberg ansässigen EthikBank wollen sich dem Klimastreik in Jena anschließen. Den arbeitsfreien Tag werden die protestierenden Bankangestellten dann am darauffolgenden Montag nachholen, das habe die Leitung des Kreditinstituts beschlossen. Der 20. September ist erstmals ein Feiertag in Thüringen. Die IG Bau in Erfurt hat die Beschäftigten, die an diesem Tag arbeiten müssen, zu einer längeren Mittagspause aufgerufen, um so ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen.

Die von der Schwedin Greta Thunberg angestoßene Protestbewegung Fridays for Future wird von Schülern und Studenten getragen. Beim jüngsten internationalen Streik am 24. Mai gingen deutschlandweit 320 000 Menschen auf die Straße. An diesem Freitag will das Klimakabinett der Bundesregierung seine Strategie für mehr Klimaschutz vorlegen.