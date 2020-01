Dresden (dpa/sn) - Mehrere Umweltaktivisten haben Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) in der Staatskanzlei "Klimawünsche" von Bürgern überreicht. "Wir haben symbolisch einen großen Wunschzettel ausgedruckt", sagte Bettina van Suntum von der Elterninitiative Parents for Future in Dresden am Mittwoch. Auch Vertreter von Omas for Future waren dabei. Auf dem "Wunschzettel" seien die wichtigsten Wünsche von den rund 1000 Wunschzetteln zusammengefasst, die in der Vorweihnachtszeit von den Umweltinitiativen gesammelt wurden.

Viele Menschen wünschen sich demnach attraktive Angebote im öffentlichen Nahverkehr, Plastik- und Müllvermeidung, eine Regulierung des Autoverkehrs sowie nachhaltige Landwirtschaft. Die Forderung an die Regierung: "Handelt schneller, nehmt Klimaschutz und wissenschaftliche Erkenntnisse ernst", sagte van Suntum. Das seien Themen, die nicht nur die Jungen, sondern auch die mittlere und ältere Generation antreibe. "Schließlich sind wir die Generation, die es wusste und zu spät ihren Lebensstil umgestellt hat - und nun die Fridays for Future unterstützen will."

Es sei ein konstruktives und intensives Gespräch gewesen, hieß es aus der Staatskanzlei. Das Thema Klimaschutz werde ernst genommen, es gehe aber auch darum, Ökologie, Ökonomie und soziale Aspekte in Einklang zu bringen.