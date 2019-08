Dortmund (dpa/lnw) - Beim Sommerkongress der Fridays-for-Future-Bewegung in Dortmund steht heute unter dem Tagesmotto "Wohin geht's?" die Zukunft im Mittelpunkt. Bei einer Podiumsdiskussion geht es etwa um die Ausgestaltung einer CO2-Steuer. Dazu diskutieren der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI und Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, sowie der Verdi-Bundesfachbereichsleiter für Medien, Kunst und Industrie, Christoph Schmitz. Um die Wirtschaft der Zukunft geht es bei einer anderen Diskussion unter der Überschrift "Postwachstum vs. Green Growth". Workshops werden angeboten etwa zu den Themen Mikroplastik in Gewässern, Nutztierhaltung, Klimawandel und Ernährung sowie Steinkohle aus Russland und Kolumbien.