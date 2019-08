Berlin (dpa/bb) - Ein Berliner Bündnis will am 20. August Unterschriften für eine Volksinitiative zum "Klimanotstand" an das Abgeordnetenhaus übergeben. Das teilte Mitinitiator Marko Dörre am Freitag auf dpa-Anfrage mit. Im Mai war die Unterschriftensammlung gestartet. Ähnlich wie bereits in anderen Städten soll Berlin symbolisch den "Klimanotstand" ausrufen und damit dem Klimaschutz mehr Bedeutung beimessen.