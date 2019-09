Berlin (dpa/bb) - Zu der großen Klimademo rund um das Brandenburger Tor in Berlin haben sich nach Angaben der Veranstalter 80 000 Menschen versammelt. Diese Zahl nannte eine Sprecherin des Bündnisses am Freitagmittag auf einem Podium vor den Demonstranten. Zuvor hatte das Bündnis Fridays for Future getwittert: "WOW! #AlleFürsKlima in Berlin wird riesig - obwohl noch viele unterwegs sind, sind wir jetzt schon Zehntausende vor dem Brandenburger Tor." Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zur Teilnehmerzahl.

Rund um das Wahrzeichen im Herzen Berlins sind die Straßen voller Menschen. Wegen des großen Andrangs halten bis auf weiteres keine S-Bahnzüge mehr an der Station Brandenburger, teilte deren Leitstelle. Gegen 13.00 Uhr sollte sich Demonstrationszug durch Teile der Innenstadt und des Regierungsviertels in Bewegung setzen.