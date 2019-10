Berlin (dpa) - Mit Blockaden und anderen Protestaktionen will die Umweltschutzbewegung "Extinction Rebellion" von heute an in Berlin und anderen Großstädten in aller Welt auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. Aktionen soll es unter anderem in London, Paris, Madrid, Amsterdam, New York, Buenos Aires sowie in den australischen Städten Sydney, Melbourne und Perth geben. In Berlin will die Gruppierung unter anderem den Straßenverkehr an zentralen Knotenpunkten wie dem Potsdamer Platz behindern. Die Aktionen sollen mindestens eine Woche lang andauern.

"Extinction Rebellion" (auf Deutsch etwa: Rebellion gegen das Aussterben) kommt ursprünglich aus Großbritannien. Nach eigenen Angaben gibt es die Gruppe seit November vorigen Jahres auch in Deutschland. Sie fordert unter anderem, dass die nationalen Regierungen sofort den Klimanotstand ausrufen. Zu den Blockaden erklärt die Gruppe: "Wir stören den alltäglichen Betriebsablauf, der unsere Lebensgrundlagen zerstört. Wir setzen den Protest so lange fort, bis die Regierungen angemessen reagieren."

Zu den Forderungen gehört, dass die nationalen Regierungen den Klimanotstand ausrufen. Alle politischen Entscheidungen, die der Bewältigung der Klimakrise entgegenstünden, müssten revidiert werden. Schon bis 2025 müssten die vom Menschen verursachten Treibhausgas-Emissionen auf netto Null senken, verlangt die bisher nur lose organisierte Gruppe. In Berlin hatte sie bereits am Wochenende ein Protestcamp vor dem Kanzleramt errichtet, in dem sich Menschen aus ganz Deutschland eingerichtet haben.