Berlin (dpa) - Die aufwendige und teure "Polarstern"-Expedition, die am Freitagabend in Richtung Arktis starten sollte, ist nach Ansicht von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) eine sinnvolle Investition für den Klimaschutz. Die Erderwärmung sei im Nordmeer schon heute dramatisch - mit unmittelbaren Folgen auch für Europa und Deutschland, sagte Karliczek der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist also in unserem höchsten Interesse, die Arktis zu erforschen. Nur wenn wir wissen, wie sich das Klima in der Arktis entwickelt, sind wir in der Lage, auch bei uns in Deutschland Vorsorge gegen Klimaveränderungen zu treffen und effektiv dem Klimawandel entgegenzuwirken."

Ein Jahr lang wird das Forschungsschiff "Polarstern" des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (Awi) mit dem Meereis durch die zentrale Arktis driften. Die Forscher lassen das Schiff dafür im Eis einfrieren. Die Expedition mit Wissenschaftlern aus fast 20 Ländern wird nach Angaben der Ministerin rund 200 000 Euro pro Tag kosten - 140 Millionen Euro insgesamt. Deutschland trägt die Hälfte davon. Das sei Ausdruck des Engagements für die Bewahrung des Weltklimas, sagte Karliczek.

Extremwetterlagen mit Kälteeinbrüchen im Winter und Dürreperioden im Sommer hingen mit den Veränderungen in der Arktis zusammen, sagte die Ministerin. Die Klimaforschung wisse noch nicht genug darüber. Die Teilnehmer und Unterstützer der Expedition seien "Helden unserer Zeit".