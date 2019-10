Berlin (dpa/bb) - Angesichts des Angriffs auf eine Synagoge in Halle und des Einmarschs türkischer Truppen in Syrien hat die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion Rücksicht bei ihren Protesten auf entsprechende Solidaritätsbekundungen angekündigt. Es werde vor, nach und in der Nähe dieser Kundgebungen zunächst keine neuen Blockaden geben, sagte eine Sprecherin der Bewegung der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend. Die bestehenden Blockaden, etwa die auf der Marschallbrücke, sollten den Angaben zufolge aber bestehen bleiben.

Am Abend hatte es nach dem Angriff in Halle etwa eine Solidaritäts-Veranstaltung an der Synagoge in der Oranienburger Straße gegeben, an der auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnahm. Am Brandenburger Tor kamen laut Polizei deshalb ebenfalls zahlreiche Menschen zusammen. Laut Polizei hatte es auch eine angemeldete Veranstaltung am Hermannplatz mit Bezug zum Syrienkrieg gegeben, an der allerdings nur wenige Leute teilnahmen.