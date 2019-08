Berlin (dpa/bb) - Hunderte Klimaaktivisten haben am Freitagmittag vor dem Sitz der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in Berlin-Mitte demonstriert. Unter dem Motto "Wir sind der Tinnitus der INSM" machten die Demonstranten - hauptsächlich Schüler - schon auf dem Weg vom Invalidenpark bis zu dem Gebäude in der Nähe des S-Bahnhofs Friedrichstraße mit Töpfen und Kochlöffeln kräftig Lärm. Auf den Plakaten standen unter anderem Schriftzüge wie "Kohle weg", "Aufwachen statt Ausbeuten" und "No Planet B". Der Polizei waren am Nachmittag zunächst keine Störungen während der Demonstration bekannt.