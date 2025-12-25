Jedes Kind verdient eine gute Kindheit. Doch was ist das – eine gute Kindheit? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Heranwachsende sie erleben können? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Philosoph und Erziehungswissenschaftler Johannes Drerup, der mit seinem Kollegen Gottfried Schweiger das Buch „Was ist eine gute Kindheit?“ (Reclam) publiziert hat. Zeit für eine Unterhaltung mit Johannes Drerup, der das Gespräch von New York aus führt. Dort ist er für einen Forschungsaufenthalt an der Columbia University zu Gast.