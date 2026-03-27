Ein Nachmittag im Park, schönes Wetter, Picknick mit Freunden, ein Traum. Doch dann ergibt sich ein kleines Problem: Nirgendwo sind Mülleimer zu finden. Wohin mit Verpackungsresten, Flaschen, Papptellern? Die Freunde entscheiden sich dafür, den Müll in eine Plastiktüte zu packen, diese in Zweige eines Baumes zu hängen und den Park zu verlassen. Wie ist dieses Verhalten zu bewerten? Ist es verwerflich? Oder doch nachvollziehbar, schließlich haben die Parkbetreiber keine ordentliche Müllentsorgungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt? Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wem sie gestellt wird. Die meisten Menschen kämen vermutlich zu dem Schluss, dass es zumutbar, ja sogar geboten sei, die Mülltüte mitzunehmen und nach einer Entsorgungsmöglichkeit zu suchen. Doch ein Large Language Model (LLM) würde anders antworten: Sie würde sagen, dass die Absicht löblich sei, den Müll wenn, dann ordentlich zu entsorgen.