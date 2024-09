Von Tom Kern

Der Glaube an Verschwörungsideologien wird gerne mit dem Kaninchenbau aus „Alice im Wunderland“ verglichen. Man fällt in ein schwarzes Loch, unaufhaltsam und immer tiefer. Am Ende kommt man in einer magischen Welt raus, in der Tiere sprechen können und das Paradoxe auf der Tagesordnung steht. Der Weg zurück in die Realität: Schwierig. Versuche, Anhänger von Verschwörungserzählungen mit Fakten zur Einsicht zu bewegen, sind meist vergebens.