Damit müsse man zumindest rechnen, sagt der Bewusstseinsphilosoph Jeff Sebo im Interview. Doch was bedeutet das für unseren Umgang mit Computern oder Saugrobotern?

Interview von Nils Althaus

Noch vor wenigen Jahren wurde belächelt, wer behauptete, KI könnte ein Bewusstsein entwickeln. Jeff Sebo, Philosophieprofessor an der New York University, sagt in seinem neuen Buch „The Moral Circle“, dass wir diese Möglichkeit nicht mehr länger außer Acht lassen dürfen.