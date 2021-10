Sonne in der Donut-Flasche: Der Forschungsreaktor KSTAR in Südkorea.

Von Andreas Jäger

Seit Jahrzehnten träumen Forscher davon, die Energiequelle der Sonne auf der Erde nachzubauen, in einem Kernfusionsreaktor. Milliarden sind so in das internationale Großprojekt Iter in Südfrankreich geflossen, das jedoch lange von Kostensteigerungen, Verzögerungen und Organisationsproblemen geplagt wurde. Doch vielleicht wird es schon bald von unerwarteter Seite überholt? Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) machen schon länger mit großen Ankündigungen von sich reden - nun haben sie offenbar einen Meilenstein bei der Entwicklung eines kommerziellen Kernfusionsreaktors geschafft.

In Zusammenarbeit mit dem Start-up Commonwealth Fusion Systems (CFS) konnten die Physikerinnen und Ingenieure ein Magnetfeld von bislang unerreichter Stärke erzeugen. Die Kollaboration hat eine magnetische Flussdichte von 20 Tesla demonstriert - und damit ganze acht Tesla mehr, als der Iter-Magnet schafft.

Der Vorteil der MIT-Magnete ist, dass sie Kernfusion auf viel geringerem Raum ermöglichen könnten. Nachdem mit der Inbetriebnahme des Magneten ein entscheidender Schritt gelungen ist, will das MIT-Team bis 2025 den Demonstrationsreaktor Sparc bauen. Er ist viel kleiner geplant als Iter - und könnte dennoch der erste Fusionsreaktor weltweit sein, der mehr Energie erzeugt, als er zur Aufrechterhaltung des Plasmas verbraucht. Das ist zwar auch das Ziel von Iter, aber die MIT-Ingenieure wollen schneller sein.

In einem Kernfusionsreaktor sollen Wasserstoffkerne zu Helium verschmelzen, wobei gigantische Mengen Energie freigesetzt werden. Die Reaktion findet in einem Plasma statt, einem Gas geladener Teilchen, bei Temperaturen von schwindelerregenden 100 Millionen Grad Celsius. Kein irdisches Behältnismaterial kann solcher Hitze standhalten. Daher müssen die Teilchen durch ein starkes Magnetfeld in Schach gehalten werden.

Wie die Anlage die enormen Belastungen aushalten soll, halten die Forscher bislang unter Verschluss

Hier ist den Wissenschaftlern aus Boston ein Fortschritt gelungen. Im Gegensatz zu Iter, wo Elektromagneten aus Tieftemperatur-Supraleitern verwendet werden, arbeiten die Forscher vom MIT-CFS mit Hochtemperatur-Supraleitern. Dabei handelt es sich um Kupferoxid-Verbindungen, deren elektrischer Widerstand unterhalb einer bestimmten Temperatur sprunghaft auf Null sinkt und die dann extrem starken Strom verlustfrei leiten. Das am MIT verwendete Material ermöglicht starke Magnetfelder auf sehr engem Raum. Hochtemperatur-Supraleiter sind zudem auch deshalb reizvoll, weil ihnen eine einfache Kühlung mit Flüssigstickstoff in Zukunft ausreichen könnte. Aktuell werden sie allerdings noch mit teurem Flüssighelium gekühlt.

Hartmut Zohm, der am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching forscht, hält die Entwicklung der supraleitenden Spule der MIT-Ausgründung für einen wichtigen Schritt. "Es eröffnet neuen Spielraum", sagt er. Ein stärkeres Magnetfeld sei gleichbedeutend mit besserem Plasmaeinschluss.

Ermöglicht wurde der Spulenbau durch Fortschritte in der Werkstoffentwicklung. So lassen sich die für ihre Sprödigkeit berüchtigten Keramik-Kupferoxide mittlerweile zu flexiblen Bändern wälzen. Aus diesen Bändern können dann große Spulen gewickelt werden. Ein weiterer Kniff ist, dass die Magnetspule aus 16 aufeinander gestapelten Einzelmagneten besteht, wobei jeder für sich genommen stärker wäre als existierende Hochtemperatur-Supraleitermagnete.

Im Ergebnis soll der geplante MIT-CFS-Reaktor Sparc ein 40-mal kleineres Volumen als der Iter-Reaktor benötigen, der satte 30 Meter im Durchmesser hat. Wie dieser soll er nach dem donutförmigen Tokamak-Prinzip gebaut werden. Im Vakuum im Inneren dieses Donuts sind die Plasmateilchen dann wie in einer Flasche in einem Magnetfeld gefangen. In einer Reihe von Veröffentlichungen im Journal of Plasma Physics hat das Team im vergangenen Jahr die Physik hinter den Plänen dargelegt.

Zohm, der mit den MIT-Wissenschaftlern in regelmäßigem Austausch steht, sieht in der Frage der Kraftaufnahme das größte Problem bei der Konstruktion von Sparc. Denn während starke Magnetfelder das Plasma besser stabilisieren, wirken gleichzeitig immense Kräfte auf die Supraleiterspule. Höhere Magnetfelder bedeuten ungleich größeren Stress für die Anlage. Aus diesem Grund sind die supraleitenden Bänder in ein Metallgerüst eingelassen, das den radialen Kräften standhalten soll. Wie genau das bei Sparc gelingen soll, hält das MIT-Team unter Verschluss. Die pünktliche Umsetzung des bisherigen Zeitplans sei zwar beeindruckend, so Zohm. Es sei jedoch fraglich, inwiefern das auch beim Sparc-Reaktor gelingen kann. Noch skeptischer sieht der Plasmaphysiker das geplante Folgeprojekt Arc, einen Fusionskraftwerk-Prototyp: "Arc ist in der jetzigen Form eine ziemliche Science-Fiction-Geschichte."

Die Sicherheitsbedenken der Technologie sind im Vergleich zur Kernspaltung in Atomkraftwerken gering

Dennoch hoffen viele Wissenschaftler, dass Kernfusion irgendwann Realität wird. Das liegt zum einen am Brennstoff. Ein Gramm der Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium liefert eine Energiemenge, für die sonst tonnenweise Kohle verbrannt werden müsste. Und dabei entsteht anders als beim Verfeuern fossiler Brennstoffe kein klimaschädliches Kohlendioxid.

Zum anderen gibt es zwar Sicherheitsbedenken, diese sind aber im Vergleich zur Kernspaltung in Atomkraftwerken gering. So sind Kettenreaktionen ausgeschlossen, da die bei der Fusionsreaktion entstehenden Neutronen ihrerseits keine weiteren Reaktionen auslösen, sondern das Magnetgefäß als neutral geladene Teilchen verlassen; sie werden als eigentliche Energiequelle abgegriffen. Lediglich die Innenwand des Donuts ist nach dem Abschalten strahlender Abfall, dessen Aktivität jedoch innerhalb von hundert Jahren auf ein unbedenkliches Maß abklingt und der somit kein Endlager benötigt.

Wenn da nur nicht die lange Entwicklungszeit wäre. Denn noch muss in Forschungsreaktoren wie Iter oder den auf dem alternativen, in sich verdrehtem Stellarator-Design beruhende Wendelstein 7-X in Greifswald zum Aufheizen des Plasmas mehr Energie hineingesteckt werden, als letztlich gewonnen wird. Selbst wenn es den Tüftlern von Sparc gelingen sollte, nachzuweisen, dass ein Nettoenergiegewinn möglich ist, wird es kommerzielle Fusionsreaktoren frühestens in mehreren Jahrzehnten geben. Einen Beitrag zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels wird die Kernfusion daher nicht liefern können.